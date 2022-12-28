"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية ب وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة الجديدة رقم 7 لسنة 2023/2022، التى سبق وأعلنت عنها الهيئة لتوريد زيت خام "3 آلاف طن زيت صويا خام محلى، و1000 طن زيت عباد خام "، والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 فبراير 2023، حيث سيتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة لديها كميات كبيرة من زيت الطعام ، وأن حجم ما تم تدبيره من الزيت على مدار عام 2022 بلغ 650 ألف طن، منها 270 ألف طن زيت خام محلى و380 ألف طن زيت طعام مستورد ويتم طرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت على كمية 65 ألفا و750 طن زيت خام صب مستورد بالدولار، منها كمية 35 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و30 ألف طن زيت عباد خام مستورد فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية طوال الوقت.

وتستمر مكاتب التموين فى كافة المحافظات، باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، مستحقى معاش تكافل وكرامة وحاملى كارت الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة فمثلا البطاقة المقيد بها فردين"زوج وزجه " يحق لها إضافة عدد 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد آخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية .