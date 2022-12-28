التعليم تفتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة منتصف يناير

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات منتصف يناير المقبل، بحيث يتم الاستعداد مبكرا للامتحانات، ومعرفة أعداد الطلاب وأماكنهم، وطلاب المنازل والخدمات والأدبي والعلمي، وهكذا، بحيث يتم الترتيب مسبقا.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن التقديم لاستمارة امتحانات الثانوية العامة ، سيكون بنفس قواعد امتحانات السنة الماضية، لافتة إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيا، وبدون شروط جديدة يتم إلزام الطلاب بها، مؤكدا أن الوزارة ستعلن موعد غلق باب التقديم، عندما تتيح الاستمارة أمام الطلاب للتسجيل عليها.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال إن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بلا أخطاء، وأن نظام الامتحان سيكون محكما جدا وخال من الأخطاء، وسيحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة، مشددا على أن هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية بواسطة مصحح وهو المعلم والفرق الوحيد في التقليدي أنّ المعلم يصحح الورقة التي أمامه، أما في الحالي فيصحح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

وكشف الوزير، شكل تصحيح سؤال التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أنه سيكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.