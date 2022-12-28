التعليم: إجراء بحوث لتقييم بعض وحدات المناهج الجديدة

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المركز القومى للبحوث التربوية، بإجراء بحوث ميدانية بشأن تقييم التطبيقات التجريبية لبعض وحدات من المناهج الجديدة فى المحافظات المختلفة مع إمداد الإدارة المركزية لتطوير المناهج بنتائج هذه البحوث؛ لأخذها في الاعتبار عند إعداد المناهج والقيام بالتعديلات اللازمة وذلك قبل تعميمها واستطلاع آراء المعلمين من جميع الفئات والتخصصات بشأن الإطار العام للمنهج بعد الانتهاء من المسودة الأولى، وإجراء التعديلات اللازمة لتأليف مناهج المرحلة الإعدادية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطوير وتحديث المناهج الدراسية للصفوف التعليمية مستمر موضحة أن هناك خطة لتحديث المناهج الدراسية حيث من المقرر أن تصل إلى المرحلتين الإعدادية والثانوية ، مشيرة إلى أن المناهج يراعى فى بنائها وتصميمها المهارات المعرفية التى يحتاجها الطالب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة إضافة الروابط الخاصة بالوزارة فى أماكن واضحة على موقع المديريات وتشمل.

- بوابة المناهج والتى يتوافر عليها برمجيات تفاعلية للمناهج التعليمية المطورة .

- منصة البث المباشر والتى توفر بث مباشر للحصص الدراسية اونلاين للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوى بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة على هذه المنصة طبقا للجداول المعلنة.

- قناة اليوتيوب للحصص المسجلة أونلاين والتى يتوافر من خلالها تسجيل لما تم بثه على منصة البث المباشر.