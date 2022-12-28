التحقيقات: المتهم بسرقة هواتف المواطنين بمنطقة قصر النيل نفذ 6 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة قصر النيل نفذ 6 جرائم سابقة بأسلوب الخطف.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وحيازة مخدر الهيروين.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بسرقة هاتفه المحمول بالمنطقة بواسطة شخص يستقل دراجة نارية ولاذ بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، له معلومات جنائية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته دراجة نارية دون لوحات معدنية، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي نتيجة بيعه الهواتف المحمولة التي قام بسرقتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.