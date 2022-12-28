وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء إن البيت الأبيض "سيعمل على إدارة الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية، وتوسيع المسارات القانونية للهجرة".

وأشارت إلى أن "الكونجرس بحاجة إلى تمرير إصلاح شامل للهجرة".

وأوضحت بيبر، بحسب البيان أن المادة 42 هو إجراء للصحة العامة وليس تدبيرًا لإنفاذ الهجرة، ولا ينبغي تمديده إلى أجل غير مسمى، قائلة: لإصلاح نظام الهجرة المعطوب حقًا، نحتاج إلى مصادقة الكونجرس على "تدابير إصلاح الهجرة الشاملة" مثل تلك التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول يوم له في منصبه.

واختتم بيانه بالقول إن هذا القرار يمنح الجمهوريين في الكونجرس متسعًا من الوقت لتجاوز توجيه أصابع الاتهام السياسي والانضمام إلى زملائهم الديمقراطيين في حل التحدي على حدودنا من خلال تمرير تدابير الإصلاح الشاملة وتقديم المزيد من الأموال لأمن الحدود التي طلبها بايدن.

وأبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس على سياسة الحكومة الأمريكية المستمرة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تتذرع باحتياطات صحية متعلقة بكوفيد-19، لمنع مئات الآلاف من المهاجرين، خاصة عند الحدود مع المكسيك، من دخول البلاد.

