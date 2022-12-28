"البيئة" تطلق فيلما عن رفع كفاءة مصنع معالجة وتدوير المخلفات الصلبة بالمحلة

كتبت منال العيسوى

أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مادة فيلمية حول جهود الوزارة لرفع كفاءة المصنع ومن ثم تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج "الغربية، كفر الشيخ، أسيوط وقنا"، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى فى رفع كفاءة العمل بمصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومتابعة خطط التشغيل لضمان فاعلية واستدامة إدارتها على أسس علمية ومهنية.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ، بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.

كما تم استعرض الفيلم ما تم من إجراءات لرفع كفاءة المصنع منذ إنشاءه لمعالجة كميات المخلفات المتولدة يوميا من مركز ومدينة المحلة بعد جمعها ونقلها إلى مصنع المحلة بواسطة الأحياء والمتعهدين والجمعيات الأهلية ثم التخلص النهائي منها بالمدفن الصحى بالسادات، حيث يقع المصنع على مساحة 9.5 فدان وتبلغ السعة التصميمية له 30 طن/ ساعة وتم من خلال البرنامج الوطني توريد وتركيب خطين عام 2019 بتكلفة إجمالية 7.30 مليون جنيه لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 800 طن يومى.

وتضمن الفيلم ما تم دعمه للمحافظة من قبل البرنامج الوطني بمبلغ 8.5 مليون جنيه لرفع التراكمات بالمصنع وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين به حول التشغيل وصيانة المعدات بأقسامه المختلفة وتقديم خطة التشغيل للمصنع، بالإضافة إلى متابعة توريد وتركيب الخط الجديد من خلال منظومة إدارة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والإنتاج الحربى بسعة تصميمية 320 طن يومى لتصل الطاقة الاستيعابية للخطوط إلى 1120 طن يومى.

ومن المخطط للمصنع استقبال المخلفات البلدية لمركز ومدينة سمنود بعد نقلها إلى المحطة الوسيطة الجديدة بسمنود بالإضافة إلى مخلفات مركز ومدينة المحلة الكبرى بعد الانتهاء من التطوير والإنشاء الكلى للمصنع.

ويعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة أحد أهم مشروعات إدارة المخلفات ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على أربع محافظات ( كفر الشيخ، الغربية، قنا وأسيوط ) ويمول البرنامج من عدة جهات وهي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبى EU وهيئة المعونة السويسرية SECO.