الإعدام شنقا لمتهمين بقتل سائق وسرقة سيارته لمرورهما بضائقة مالية بالجيزة

أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 11 برئاسة المستشار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول والثانى بأمر الإحالة أحمد فتحى ومحمد عوض بالاعدام شنقا، لاتهامهما بقتل سائق وسرقة سيارته لمرورهم بضائقة مالية بالجيزة

ثانيا بمعاقبة المتهم الرابع حضوريا والخامس غيابيا بالسجن عامين مع الشغل لكلا منهما.

ثالثا بمعاقبة المتهم محمد سعد بالسجن 3 سنوات

رابعا فى الدعويين المدنيين باحالتهم إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات

صدر الحكم بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحى عبد الحميد وطلعت عبده حسانين

وكانت قد أحالة النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية أمر إحالـة فى القضية رقم 19236لسنة 2019 جنايات منشأة القناطر المقيدة برقم 4516لسنة 2019 کلی شمال الجيزة،بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات –

تتهم النيابة العامة –

1 - أحمد فتحى - 21 سنة - عامل – مقيم - مركــز أشمون - المنوفية "محبوس"

2- محمد عوض - 19 سنة - عامل - مقيم - مركز اشمون - المنوفية "محبوس"

3- محمد سعد – 16 سنة – عامل - مقيم مركز أشمون - المنوفية "محبوس"

4- علاء زلابية – 24 سنة - عامل - مقيم - مركـز أشمون - المنوفية " محبوس"

5- عبد اللطيف زنون – 19 سنة - سائق – مقيم - مركز أشمون – "مخلى سبيله"

بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة لأنه فى 18يونيو 2019 حال كون المتهم الثالث طفلا جاوز الخامسة عشر ولم يجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية، المتهمون من الأول حتى الثالث : - قتلوا المجنى عليه حسن حمدی محمود الجمال عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقـدوا العزم على ازهاق روحه قاصدين من ذلك الإستيلاء على السيارة قيادته فإنه على إثر ضائقة مالية ألمت بهم أعدوا مخططًا وأدوات – محل الإتهام التالى – أنفذوه وإستدرجوه إلى مكان قصى عن أعين الناس ؛ وما أن ظفروا به حتى أجهز عليه المتهمين الأول والثانى خنقـا بحبـل وحملـوا جثمانه قاصدين التخلص منه وقام الثانى بذبحه بإستخدام أداة فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقريـر الصفة التشريحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفاضت روحه إلى بارئها وألقوه بالمجرى المالى على النحو المبين بالتحقيقات وهذا وقد تلت تلك الجناية جناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان ما أن فرغوا من جرمهم – محل الوصف بعاليه – حتى سرقوا السيارة قيادة المجنى عليه والمملوكة للمجنى عليه أحمد ابو عطا ومتعلقاته وكان ذلك : إحراز المتهم الثانى سلاح أبيض ظاهرا على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمان الأول والثانى : - أحرزا أسلحة بيضاء " حبل، كتر " مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية استخدم فى الاعتداء على المجنى عليه دون مسوغا قانونيا.

المتهمان الرابع والخامس : - أخفيا المسروقات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من الجناية محل الإتهام السابق مع عمهما بذلك.

- أعنا المتهمين من الأول حتى الثالث على الفرار من وجه القضاء بأن ساعداهم على التخلص من السيارة قيادة المجنى عليه حسن حمدی محمود الجمال محـل السرقة علـى التـحـو المبين بالتحقيقات.

لذلك بعد الإطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981

أولا: بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين أحمد فتحى " محبوس "، محمد عوض " محبوس "، محمد سعد " محبوس "، علاء زلابية " محبوس "، عبداللطيف زنون " مخلى سبيله " وفقا لمواد الاتهام والوصف الوارد بأمر الإحالة وقائمة بادلة الإثبات مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الرابع احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية.