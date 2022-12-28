افتتاح الملتقى العلمى الأول لـ"القومى للبحوث" ومدينة الأبحاث

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى ، افتتاح الملتقى العلمى الأول للمركز القومى للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور الدكتورة منى عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والعلماء من المراكز البحثية وأساتذة الجامعات، ووفود الدول العربية المشاركة من الإمارات والجزائر والكويت، والشركات المتخصصة في تقنية النانو الصناعية والمعملية، والجهات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية والألبان والصناعات الصيدلانية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

وأكدت الدكتورة منى عبد اللطيف أن الملتقى يأتى في إطار التعاون والتكامل والشراكة بين الجهات البحثية لمتابعة كل جديد في العلم بما يخدم المجتمع، والصناعات التطبيقية، ولتحقيق أهداف محاور التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مضيفة أن الملتقى يهدف إلى إيجاد حلول والتوسع فى الإنتاج المحلى عالى الجودة بديلًا عن الاستيراد، فضلًا عن التعاون مع عدد من المؤسسات والأفراد، منهم: شركات الصناعات الغذائية، وشركات الأدوية ومستحضرات التجميل، وطلاب كليات العلوم والصيدلة والزراعة والطب البيطري، والباحثين في مجال الكبسلة الحديثة.

فى سياق متصل، أشارت مدير مدينة الأبحاث العلمية إلى أن الملتقى يهدف لفتح آفاق للتعاون العلمي بين الباحثين، وكذلك مع الشركات والمصانع؛ لربط البحث العلمى ب الصناعة الخضراء الآمنة المستدامة، والتعرف على المقترحات والحلول لمشكلات التصنيع الغذائي والدوائي، والتأكيد على أهمية تكنولوجيا الكبسلة الدقيقة وتكنولوجيا النانو وفن التعبئة الذكية للمنتجات المختلفة.

شهد الملتقي مشاركات من قبل علماء وأساتذة وخبراء حول أحدث المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا النانو، ونقاشات علمية وفنية، وورش عمل تضمنت التدريب على تطبيق تقنية النانو مع عرض أحدث أبحاثهم التطبيقية المتعلقة بمجال النانوتكنولوجي.