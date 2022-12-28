اعرف خدمات معامل مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات ضمن الرعاية الصحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تضُم مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات بالأقصر، مجموعة متكاملة من المعامل لتشخيص الأمراض بشكل دقيق وبأعلى مستويات الأمان من خلال أحدث الأجهزة المعملية.

وتضم مستشفى الأطفال التخصصي معمل ELISA: لقياس مستوى الميكروبات فى العينة المراد تحليلها، ومعمل هيماتولوجى: لإجراء الاختبارات تقديرية لمكونات الدم والكشف عن أمراضه ومسبباتها ومنها:- (اختبار العد الكلى لمكونات الدم - الاختبار التفريقى لخلايا الدم البيضاء - اختبار الكشف عن الخلايا الشبكية - اختبار الكشف عن الخلايا المنجلية - اختبار قياس معدل ترسب كريات الدم الحمراء - اختبار الفصل الكهربائى للهيموجلوبين - اختبار كومبس - اختبار هشاشية كريات الدم الحمراء - اختبار صبغة إنزيم الفوسفاتيز القلوى لخلايا الدم البيضاء - اختبار صبغة الحديد - اختبارات عوامل التجلط)، ومعملى الباراسيتولوجى للكشف عن الطفيليات فى العينات المراد تحليلها، ومعمل الكيمياء.

وأكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه يتم إجراء التحاليل المطلوبة بمعامل مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات بالأقصر، طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 ص وحتى 3م من خلال الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفى، حيث يمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات بالأقصر، ومن خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 15344.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد وحدة صحة أسرة الضمان، التابعة للهيئة بمحافظة بالأقصر، وذلك بعد حصولها على درجة الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية، ونجاح الوحدة فى الوصول إلى درجة الاعتماد يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة بما يطابق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وبما يواكب التطورات العالمية المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية، فيما تم تقديم أكثر من 61 ألف خدمة رعاية أولية بوحدة طب أسرة «الضمان» لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، تشمل خدمات "طب الأسرة، الأسنان، تنظيم الأسرة، الفحص الشامل، متابعة الحمل، الصيدلية، المعمل"، وذلك بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، حيث تخدم الوحدة أكثر من 20 ألف فرد من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر.