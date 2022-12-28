اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 07:18 م
أكرم القصاص
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استقالة وزيرة الخزانة البرتغالية بسبب الحصول على تعويض من شركة طيران

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 07:05 م
استقالة وزيرة الخزانة البرتغالية بسبب الحصول على تعويض من شركة طيران وزيرة الخزانة البرتغالية المستقيلة ألكسندرا رايس
وكالات

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أعلنت الحكومة البرتغالية استقالة ألكسندرا ريس، وزيرة الدولة للخزانة، في إطار جدل حول تعويض إنهاء خدمتها من إدارة شركة الطيران العامة TAP.

وقالت وزارة المالية في بيان إنها طلبت من ألكسندرا ريس مساء الثلاثاء، تقديم استقالتها التي "قُبلت على الفور" من أجل "الحفاظ على السلطة السياسية في لحظة حساسة بشكل خاص بالنسبة لملايين البرتغاليين".

تصاعد الجدل بعد أن كشفت صحيفة كوريو دا مانها اليومية أن مكافأة نهاية الخدمة التي تلقتها ريس بلغت 500 ألف يورو قبل عامين من انتهاء عقدها لدى مغادرتها في فبراير مجلس إدارة شركة طيران البرتغال، لتعيَّن بعد بضعة أشهر رئيسة للشركة العامة المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية.

 

 


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