ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. وتنفيذ 3 صفقات بـ74 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2583 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 17603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 5986 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4096 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ 3 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركات البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، ومستشفى النزهة الدولي، لعدد 907.9 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون جنيه للأولى، و2.6 مليون سهم بقيمة 52.3 مليون جنيه للثانية، و1.1 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون جنيه للثالثة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 10 ملايين سهم، 75 ألف سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير 1000 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وأكتوبر فارما، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 8 آلاف سهم، 189 ألف سهم، 320.5 ألف سهم، 306 سهم، 135 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 290.5 ألف سهم.

أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، بيع المساهم محمد ممدوح زكي محمد عدد 76.3 ألف سهم بسعر 18.236 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.0289% إلى 4.588%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات رواد السياحة-رواد، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 54 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، والثانية 1.8 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.22%، والثالثة 281 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.42%.

في سياق آخر أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، تحقيق إيرادات بلغت 76.3 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 88.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 14%، وحققت الشركة خسائر 29.1 مليون دولار مقارنة مع 44.4 مليون دولار بنسبة انخفاض 35%.

في سياق منفصل قالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على إحلال شركة بلتون للتأجير التمويلي في البيع والتنازل والتأجير التمويلي لكامل أرض وبناء بمنطقة الخدمات بمحور القطامية على مساحة 33.6 ألف متر مربع محل شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه.