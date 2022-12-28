ارتفاع قدرات محطات الكهرباء بشمال سيناء لتصل لـ 600 ميجاوات

شمال سيناء ـ محمد حسين

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن جانب من جهد الدولة فى مجال توفير خدمات الكهرباء على أرض شمال سيناء باضافة حوالى 600 ميجاوات بعد إنشاء محطات جديدة بالعريش والشيخ زويد والتجهيز لإنطلاق العمل بمحطات أخرى شرق العريش .



وأعلن محافظ شمال سيناء فى تصريحات انه حتى سنوات قليلة سابقة كانت قدرة محطات الكهرباء التى تغذى المحافظة بقدرة 70 ميحاوات بمحطة كهرباء المساعيد و 60 ميجاوات بالمحطة البخارية بواقع 30 ميجاوات لكل وحدة )، ارتفعت خلال هذا العام مع ميلاد مشروع عملاق في الكهرباء.



وقال ان هذا المشروع يتمثل فى إنشاء وحدتين بطاقة كل منهما 125 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش، و2 محطة بالعريش بطاقة 175 ميجاوات لكل منهما و2 محطة اخرى بطاقة 40 ميجا وات لكل منهما إلى جانب محطة الشلاق بنطاق مركز الشيخ زويد وتضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول وهو مايعنى اضافة حوالى 600 ميجاوات للكهرباء.



اضاف انه خلال المرحلة القادمة سيتم إنشاء محطة أحرى جديدة شرق العريش لتغذية المشروعات الكبيرة بالكهرباء مثل : ميناء العريش البحرى ومطار العريش وجامعة العريش وغيرها من المشروعات التى يجرى العمل فيها حاليا واخرى سبق وتم الإنتهاء منها .



واشار محافظ شمال سيناء ان وزارة الكهرباء تقوم بتنفيذ محطتى كهرباء محولات عملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد، وبافتتاحهما لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة، وتغذى المشروعات التى يجرى تنفيذها شرق العريش بالكهرباء.



اضاف محافظ شمال سيناء، ان هذه المشروعات التى قدمتها الدولة فى مجال الخدمات الكهربائية من محطات وبنية تحتية تخدم كل انحاء المحافظة، ومقررا ان تتواصل لتضاف لخدمات سابقة تم تقديمها حيث تغطى بكافة مراكز المحافظة ومدنها.