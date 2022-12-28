وأفادت الوزارة ـ فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية ـ : " بأنه تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفى البصرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جى أى سى ايه) بقيمة مليار ومائتا مليون دولار، فى اطار إتفاقية التعاون الثنائي المشترك بين العراق واليابان".

وأضاف البيان أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد قامت، بالتوقيع عن الجانب العراقى على الرسائل المتبادلة مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى بغداد ماساموتو كينيتشى، فيما قامت بتوقيع اتفاقية القرض مع الرئيس التنفيذي للجايكا مكتب العراق يونيدا جين".

ويعتبر تمويل مشروع التكسير بالعامل المساعد "إف سي سي" من المشاريع العملاقة والمهمة في مجال تطوير الصناعة النفطية، والذي سيسهم في توفير المنتجات النفطية التي يقوم العراق بأستيرادها حاليا، وسيعمل على سد الفجوة مابين العرض والطلب للمشتقات النفطية، كما سيخفف المصنع الجديد من العبء البيئي من خلال إدخال وحدة إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف، علماً ان هناك نية لتوقيع اتفاقية قرض المرحلة الخامسة والاخيرة الخاصة بالمشروع العام القادم ، وفقا للبيان.