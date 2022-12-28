إيطاليا عن تقديم مساعدات لأوكرانيا: الصواريخ لا تباع في السوبر ماركت

كتب- وكالات

شدد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم، على أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا يجب ألا تؤدي إلى استنفاد مخزون إيطاليا من الأسلحة.

وأشار كروسيتو إلى أن أوكرانيا تطلب الدعم لمواجهة القصف الروسي المتواصل على أهداف مدنية، مؤكدا أن بلاده بالطبع ستساعد إذا كانت هناك فرصة.

إلى هذا، بدأت إيطاليا في صياغة المرسوم السادس لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، وفقًا لتقارير صحيفة "ميسيجيرو".

لكن كروسيتو شدد على أن "الصواريخ لا تباع في السوبر ماركت"، مشيرا إلى أنه "يتحدث عن أنظمة معقدة يستغرق إنتاجها وقتًا طويلا".

وعبر عن أمله في إنهاء قريب للصراع، داعيا إلى الحوار والموقف الجاد "تجاه أي احتمالات" من المفاوضات "مع جميع الأطراف".

وأضاف "أعتقد أن دور رئيسة الوزراء جيورجي ميلوني وإيطاليا قد لا يكون ثانويا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مسألة تزويد بلاده بأنظمة دفاع الجوي.

وقال زيلينسكي: "ميلوني أعلنت أنها تجري مناقشة توريد أنظمة دفاع جوي في الوقت الحالي، إننا نتصرف في انسجام، وأعتقد أن الدعم الإيطالي سيسمح لنا بتقوية دفاعاتنا وحماية سمائنا".

يشار إلى أن ميلوني من المقرر أن تزور كييف مطلع العام المقبل.