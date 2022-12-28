إصابة شاب إثر سقوطه من الطابق الثانى بقرية بالشرقية

أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر باشتباه كسر بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من الطابق الثانى، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول" محمد م م س " 31 عاما مقيم قرية الخيس أبو حماد،مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من الطابق الثانى، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

يذكر أنه عثر عدد من أهالى أبوكبير بمحافظة الشرقية، على جثة لسيدة طافية بمياه ترعة أبو الأخضر نطاق مركز شرطة أبوكبير، وتبين أنها لسيدة متغيبة عن أسرتها ومحرر بشأن واقعة الغياب محضر بقسم ثانى الزقازيق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول " م م م " 50 عاما ربة منزل مقيمة دائرة قسم ثانى الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

وتبين من التحريات تحرير أسرة المتوفاة بلاغا بقسم ثانى الزقازيق يحمل الرقم 8137 إدارى القسم، بتغيبها عن المركز منذ 10 أيام، وأن لها تاريخ مرضى انفصام حاد فى الشخصية، وبالأمس عثر عدد من أهالى مركز أبوكبير على جثة طافية بمياه ترعة أبو الأخضر أمام قرية القراموص، وتم إنتشال الجثمان بمعرفة الأهالى وتم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزى، وتبين من توقيع الكشف الطبى على الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان وأن سبب الوفاة اسفكيا الغرق،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتبين أن الجثة هى للسيدة المتغيبة حيث تعرفت أسرتها على الجثمان وأقرت بأنها تعانى من تاريخ مرضى، ولا يرجح وجود شبهة فى الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.