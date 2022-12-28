إزالة فورية لحالتى تعدى وتطهير وإزالة الحشائش بمجرى نهر النيل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن بمحافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطهير للمجرى الملاحى لنهر النيل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز و مدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة مكبرة بنطاق حى جنوب برئاسة محمد عبد المنعم إستهدفت إزالة حالتى تعدى إحداهما القيام بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 16 م2 خلف المقاولون العرب بطريق السادات ، بجانب القيام بالإزالة لحالة أخرى بمساحة 4 ألاف م2 منزرعة بأشجار ، وتحويطات بالأحجار وذلك شرق حى اللوتس للإسكان المميز بمنطقة العقاد.

ونفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، تكليفات محافظ أسوان المتعلقة بتنفيذ أعمال تطهير وإزالة الحشائش وورد النيل والمخلفات بمجرى نهر النيل الملاحى للوحدات النهرية بالمدينة ، وأيضاً حول مرسى اللنشات ومآخذ مياه الشرب الداعم للمدينة وذلك لتأمين حركة العبارات واللنشات من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى والعكس حفاظاً على الأرواح وسلامة المواطنين والممتلكات العامة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية النيل بإسنا .