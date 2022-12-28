إدارة تعليم نجع حمادى بقنا تعلن الفائزين فى مسابقة الرائد المثالى

قنا صابر سعيد

أعلنت إدارة نجع حمادى التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء، نتائج مسابقة الرائد المثالى للعام الدراسى 2022_2023، والتى نفذها توجيه التربية الاجتماعية، برعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف راجح صابر الطيب، مدير الإدارة، وأحمد محمد حسن، موجه أول التربية الاجتماعية بنجع حمادي.

وقال إمام عبد اللاه، عضو المكتب الفنى لتوجيه التربية الاجتماعية، أن نتائج المسابقة للمرحلة الابتدائية أسفرت عن فوز، دعاء أحمد موسى، مدرسة الأقباط بنات بالمركز الأول، ونجلاء على أحمد، مدرسة النقراشى بالمركز الثانى، وسنية أحمد محمد، مدرسة الشهيد إسلام عبدالرازق الرسمية للغات، بالمركز الثالث.

وأسفرت نتائج المسابقة للمرحلة الإعدادية عن فوز، إلهام أحمد رضوان، مدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم بالمركز الأول، وأحمد عبد الواحد فؤاد، مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بالمركز الثانى، ونيفين القمص مقار، مدرسة داوود تكلا الإعدادية ببهجورة، بالمركز الثالث.

وأضاف عبد اللاه، أسفرت نتائج المسابقة للمرحلة الثانوية عن فوز نسمة حسن أحمد، مدرسة الرئيسية الثانوية المشتركة بالمركز أول، وأسامة نبيه عبدالله، مدرسة الثانوية بنات بنجع حمادى بالمركز الثانى، ومنتصر أحمد محمد، مدرسة الثانوية بنين بنجع حمادى بالمركز الثالث.