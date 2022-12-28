أوكرانيا تعلن إسقاط 420 صاروخا روسيا و430 مسيرة منذ سبتمبر الماضى

وكالات

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيهنات أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط أكثر من 420 صاروخا روسيا و430 طائرة بدون طيار من طراز "كاميكازي" منذ شهر سبتمبر الماضي.



وأضاف إيهنات، في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء يوكرين برس الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي بدأ في مهاجمة البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا منذ تاريخ 11 سبتمبر الماضي، عندما قام بضرب محكمة خاركوف للطاقة الحرارية، موضحا أنه منذ ذلك الحين استطاعت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط ما يقرب من 420 صاروخا و430 طائرة بدون طيار.



كما أشار المسئول الأوكراني إلى أن الجانب الروسي قد استخدم بالفعل عددًا كبيرًا من الصواريخ، ولا يزال لدى الروس عدد كبير من حاملات الصواريخ.