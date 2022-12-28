أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية فى العقد الرابع من عمره وسط منطقة عرب أبو الغيط دائرة مركز شرطة شبين القناطر، من خلال مراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة لكشف تفاصيلها.

وكان قد عثر أهالي شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الرابع من عمره، وسط منطقة عرب أبو الغيط دائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا من أهالي شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الرابع من عمره، ملقى فى الشارع ولم يتعرف عليه أحدا من الأهالي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شاب مجهولة الهوية، بمنطقة عرب أبو الغيط، وجرى نقلها للمستشفى ووضعها داخل مشرحة مستشفى شبين القناطر التحفظ عليها لحين التعرف عليها والوصول إلى أهله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.