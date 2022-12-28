أمريكا تدرس فرض قواعد جديدة على المسافرين القادمين إليها من الصين

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قال مسؤولون في الولايات المتحدة أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المسافرين الوافدين إليها من الصين، وذلك عقب ارتفاع مبيعات تذاكر الطيران من الصين بعد قرار بكين بإعادة فتح حدودها أمام السفر الدولي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.



وقال المسؤولون دون الإفصاح عن هويتهم حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الأربعاء إن هذه الإجراءات ستتخذ لحماية الشعب الأمريكي من خلال إعادة فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين وذلك بعد تخفيف بكين بشكل مفاجئ من إجراءاتها لمحاربة كوفيد -19.



وبحسب الصحيفة، رفض المسؤولون الإفصاح بالتفصيل عن السياسات التي تدرسها الإدارة الأمريكية.



وأضافوا أن الولايات المتحدة تتبع الأدلة العلمية ونصائح خبراء الصحة العامة وتتشاور مع الشركاء وتفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية الشعب الأمريكي في إشارة إلى مخاوف منظمة الصحة العالمية وكذلك الإجراءات التي اتخذتها اليابان والهند وماليزيا.



وأوضحوا أن "ثمة مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كوفيد-19 في الصين ونقص شفافية البيانات التي تعلنها جمهورية الصين الشعبية".



ومن المقرر أن تطبق السلطات في اليابان اعتبارا من الجمعة المقبل فحص سلبي لفيرو كورونا (بي سي آر) على المسافرين القادمين من الصين القارية وذلك في حين فرضت ماليزيا المزيد من إجراءات الرصد والمتابعة.



وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية قد توقفت عن نشر أعداد حالات إصابات كوفيد 19 اليومية وسط مخاوف بشأن موثوقية الأرقام بعد ارتفاع الإصابات في أعقاب التخفيف المفاجئ للقيود المفروضة للحد من انتشاره.



يذكر أن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد ذكر في وقت سابق اليوم الأربعاء أن بر الصين الرئيسي سجل ثلاث وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 امس الثلاثاء مقارنة مع وفاة واحدة في اليوم السابق وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 5245.