أسعار الذهب تتراجع 25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1575جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء تراجعا بحوالي 25 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1575 جنيها، وذلك مع انخفاض السعر العالمي للمعدن النفيس في البورصات العالمية إلي 1800 دولار مقابل 1820 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1350 جنيها.

عيار 21 سجل 1575 جنيها.

عيار 24 سجل 1800 جنيه.

الجنيه الذهب 12600 جنيه.

الذهب عالميا

وانخفض الذهب الأربعاء 28 ديسمبر متأثراً بضغوط ارتفاع الدولار الأميركي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة، وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1811.20 دولار للأونصة، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1818.90 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وزاد الذهب بنحو 200 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلباً بفعل توقعات بأن يبطئ الفدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة، هذا ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.98 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1015.67 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1821.38 دولار للأونصة.