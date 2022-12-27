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920 شركة رسمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 07:00 ص
920 شركة رسمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.. تعرف على التفاصيل وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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يقع الكثيرون فريسة لشركات التوظيف الوهمية التي تستغل حاجتهم في السفر للحصول على فرص عمل برواتب مجزية، وعليه أكدت وزارة القوى العاملة حرصها على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج ومتابعة جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتي تعمل بشكل رسمي الآن وعددها 920 شركة فقط، موجهة رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وحذرت الوزارة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها مواقع وصفحات تواصل اجتماعي والتى تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، مستغلة حاجة وطموح الشباب فى السفر، حيث تطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم، منبهة من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها، والالتزام بتحرى الدقة، وعدم الانسياق وراء الشركات، والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية، عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول بلدان العالم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع، أو الصفحات، وأن يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجى، أو الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة «3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر»، للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.

وفي حالة رغبة الشاب الحصول على فرصة عمل حقيقية في الخارج، عليه بالتوجه إلى إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة لتسجيل بياناته وتقديم طلب الحصول على فرصة عمل في الخارج، أو تسجيل بياناته شاملة (مؤهله الدراسي وخبراته وما التحق به من دورات تدريبية وغيرها) عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة؛ والذي يعرض كل ما توفره شركات التوظيف من وظائف وفرص عمل، وما تتطلبه من شروط ومؤهلات ومواصفات وما توفره من مزايا، وذلك لضمان الحصول على فرصة عمل حقيقية بشكل قانوني في الخارج دون الوقوع في فخ السماسرة وشركات السفر الوهمية.


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