8 معلومات عن خطة المبادرة المصرية "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية" قبل Cop28

كتبت ــ منال العيسوي

تعددت المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال رئاستها ل قمة المناخ COP27، وكان من بين هذه المبادرات، مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الأفريقية والدول النامية، ومبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050"، التى أطلقتهما وزارتى البيئة والتخطيط، وهما مبادرات أن مصريتان لقيادة افريقيا فى قضية مواجهة التغيرات المناخية.

خلال هذا التقرير نرصد اهم 8 معلومات عن مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الأفريقية والدول النامية.

1- تهدف مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الأفريقية والدول النامية، إلى تعزيز مفهوم "تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية" ضمن الأساليب التي يمكن استخدامه، من أجل التنسيق وتعميم السياسات وتوجيه الاستثمارات للمشاريع ذات الأولوية.

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2- التحول نحو تنمية منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.

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‏3- تسعى المبادرة، إلى تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها.

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‏4- تأتى ضمن سياق جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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5- تستهدف زيادة حصة المشروعات الخضراء إلى ما لا يقل عن 30% تقريبا، من الخطط الاستثمارية الوطنية بحلول عام 2030 المقبل.

6- الدول الأعضاء في مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية، في الدول الأفريقية والدول النامية، جمهورية تشاد، وباكستان، ومالاوي، والجابون.

‏7- الخطوات المقبلة لمبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية، في الدول الأفريقية والدول النامية تتضمن المشاورات مع أصدقاء المبادرة، إضافة إلى تفعيل هيكل الحوكمة الخاص بها.

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‏8- تشهد المبادرة اعتماد خطة تنفيذية وتعزيز التوجه نحو تخضير الخطط الاستثمار الوطنية، وتفعيل المبادرة بشكل كامل في مؤتمر الأطراف (CoP28).