5 زيوت عطرية تساعدك فى الحفاظ على شعرك خلال الشتاء.. اعرفى الطريقة

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون الشتاء قاسياً على الشعر، حيث إن الهواء البارد والجاف يمكن أن يجرده من الرطوبة ويؤدي إلى تكسره وتقسيم الأطراف.يمكن أن يكون استخدام الزيوت العطرية طريقة طبيعية وفعالة لتقوية وتغذية شعرك خلال أشهر الشتاء، فيما يلي بعض الزيوت الأساسية التي يمكن أن تفيد شعرك وكيفية استخدامها:

الزيوت الأساسية وفوائدها لشعر أقوى في فصل الشتاء



1. زيت جوز الهند



زيت جوز الهند هو زيت متعدد الاستخدامات يمكن أن يساعد في تغذية وتقوية شعرك، يمكن استخدامه كعلاج ترطيب عميق عن طريق وضعه على الشعر وفروة الرأس وتركه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسله.

2. زيت إكليل الجبل



يحفز زيت إكليل الجبل نمو الشعر ويمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر. يمكن إضافته إلى الشامبو أو البلسم أو مزجه بزيت ناقل مثل جوز الهند أو زيت الزيتون ووضعه على فروة الرأس.

3. زيت اللافندر



يمكن أن يساعد زيت اللافندر في تقليل قشرة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي. يمكن خلطه بزيت ناقل وتدليكه في فروة الرأس أو إضافته إلى الشامبو أو البلسم.

4. زيت شجرة الشاي



يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ويمكن أن يساعد في علاج حكة فروة الرأس والقشرة، يمكن خلطه بزيت ناقل وتطبيقه على فروة الرأس أو إضافته إلى الشامبو أو البلسم.

5. زيت النعناع



يفيد زيت النعناع في تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي، يمكن خلطه بزيت ناقل وتطبيقه على فروة الرأس أو إضافته إلى الشامبو أو البلسم.

الزيوت الأساسية وفوائدها لشعر أقوى في فصل الشتاء



من المهم أن تضع في اعتبارك أن الزيوت الأساسية عالية التركيز ويجب استخدامها بحذر، قومى دائمًا بتخفيف الزيوت العطرية بزيت ناقل قبل وضعها على الجلد أو فروة الرأس، أيضًا ، قومى بإجراء اختبار الحساسية قبل استخدامها على شعرك للتأكد من أنك لست مصابًا بالحساسية. من الجيد أيضًا استشارة مقدم رعاية صحية أو معالج عطري معتمد قبل استخدام الزيوت الأساسية ، خاصة إذا كنت حاملاً أو لديك بشرة حساسة.

بالإضافة إلى استخدام الزيوت الأساسية ، هناك خطوات أخرى يمكنك اتباعها لتغذية شعرك وتقويته خلال أشهر الشتاء، يتضمن ذلك استخدام علاج الترطيب العميق بانتظام ، وحماية شعرك من العناصر عن طريق ارتداء قبعة أو استخدام بلسم يترك على الشعر، وتجنب أدوات التصفيف بالحرارة قدر الإمكان، من خلال العناية بشعرك واستخدام الزيوت الأساسية، يمكنك المساعدة في الحفاظ على شعرك صحيًا وقويًا طوال فصل الشتاء.