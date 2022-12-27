12 منطقة بالمتوسط والدلتا.. مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز والزيت الخام×8 معلومات

كتبت -مروة الغول

بعد إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام، فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتلك المزايدة وكانت كالتالى:

1-مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

2- بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج .

3- تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " لعام 2022 .

4-تأتى تلك المزايدة امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة التى بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول فى المناطق الواعدة وفى مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة.

5- الاستراتيجية توفر فرصاً لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها .

6- تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط فى ظل السعى المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من اجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعى من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمى فى الوقت الحالى .

7- المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG) ) والتى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها في مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية ، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار .

8- توفر البوابة وصولاً رقمياً وسريعاً للمعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية لكل منطقة والمسح السيزمى وبيانات الآبار بالإضافة إلى البنود والشروط الأساسية ونموذج الاتفاقية وإجراءات المشاركة فى المزايدة.