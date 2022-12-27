يحيى الفخرانى يدعو لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأعمال الفنية من المنتجين

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يحضر بشكل مستمر النائب الفنان يحيى الفخرانى عضو لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعات اللجنة وسبق وتقدم بطلب إحاطة بشأن "القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية وناقشته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سرى الدين.

وبعد مناقشات موسعة حول طلب الإحاطة للفنان يحيي الفخراني أوصت اللجنة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية حضور اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يحيى الفخراني بشأن "القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية".

"القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية" يعد أول طلب إحاطة للفنان النائب يحيى الفخراني طالب فيه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة للأعمال الفنية من المنتجين، قياسًا على ضريبة الدخل والأرباح التجارية والعقارية.

وجاء فى نص المقترح الذى قدمه الفخرانى:"سبق وقدمت اقتراحا برغبة لمجلس الشيوخ بتاريخ 19 أكتوبر 2020 بهذا الموضوع الذى أراه يخالف المنطق ولم يلقى استجابة، والذي دعاني لمقابلة وزير المالية بناء على دعوته لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب يوم 11 مايو 2022 وطرحت عليه وجهة نظري في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67" مضيفا :"الفنانين يدفعون ضريبة القيمة المضافة مثل كل المواطنين، ونحن لا نطلب استثناءً، نحن نتحدث هنا عن ضريبة غير مكلفين بدفعها حسب القانون وهى القيمة المضافة على الأعمال الفنية التي فرضها القانون على المنتج بصفته مشترى الخدمة، ولكن فرضت علينا مهمة لسنا مؤهلين للقيام بها ولا نمتلك أدواتها، وهى تحصيل الضريبة من المنتج المكلف بها وتوريدها للمصلحة".

ودعا الفخرانى، إلى ما وصفه العودة للأصل في حالتنا-الملزم بها يوردها- مضيفا:" سيقضى على عشرات المشاكل ويخفف العبء على المصلحة بالتعامل مع الملزم بها والذى يتوفر لديه موظفون ودفاتر بدلًا من عناصر العمل وهم أفراد لا قدرة لهم على تحمل عبء التحصيل والتوريد والعقوبة التى ستطالهم إذا ما رفض المنتج السداد لهم، يواجهون تهمة التهرب الضريبى من ضريبة غير ملزمين بها، شركات الإنتاج لن تلتزم إلا إن ألزمت قانونًا بالتوريد، الأصل فى طريقة التوريد هو الأنسب للأعمال الفنية، وسيرفع عن مصلحة الضرائب عبء ملاحقة المئات وسيزيد من الحصيلة الضريبية".