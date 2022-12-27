وكيل أوقاف الإسكندرية يُكرم الواعظات الفائزات فى مسابقة القرآن الكريم

الإسكندرية أسماء على بدر

كرّم الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، الشيخ السعيد خيري، إمام وخطيب مسجد سيدي القباري والواعظات الفائزات فى مسابقة القرآن الكريم التى اطلقتها وزارة الأوقاف فى إطار دورها الثقافى والدعوى.

وشمل التكريم الواعظة المهندسة بهيرة خير الله، الواعظة الدكتورة منال على، والواعظة المهندسة سهام يونس لفوزهم في مسابقة لغة القرآن.