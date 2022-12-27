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وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بلا أخطاء وبلا غش أو تصوير للأسئلة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:24 م
وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بلا أخطاء وبلا غش أو تصوير للأسئلة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بلا أخطاء، وأن نظام الامتحان سيكون محكما جدا وخال من الأخطاء، وسيحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة.
 
وشدد الوزير على أن هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.
 

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