"نوكيا" تعلن تصنيع أول هاتف ذكى يحمل شعار " صنع فى مصر"

كتبت هبة السيد

أعلن المهندس تامر الجمل مدير شركة نوكيا فى مصر ، عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، عن أول هاتف ذكي من الشركة يحمل شعار "صنع فى مصر".

ومبادرة " مصر تصنع الإلكترونيات " بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

كان "الجمل" قد أعلن فى أكتوبر الماضي عن تصنيع أول هاتف تقليدي Feature Phone لنوكيا يحمل شعار صنع فى مصر.

وطرحت سامسونج إلكترونيكس مصر، فى أكتوبر الماضي، الدفعة الأولى من هواتف سامسونج المصنعة محليا بمصنع الشركة بمحافظة بني سويف، تحمل شعار "صنع في مصر"، ويتم بيع الهواتف المصنعة محليا لدى فروع الشركة واثنين من الوكلاء المعتمدين، على أن يتم تباعا طرح كميات أكبر من الهواتف في السوق المصري لتلبية الطلب على هواتف الشركة.

ووقعت "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات ، وشركة "أوبو OPPO" الصينية للإلكترونيات مذكرة تفاهم فى سبتمبر الماضي؛ لانشاء مصنعا لها للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 30 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً اقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الاسواق العربية والافريقية".

ونجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة القطاعات، خاصة تصنيع الهواتف المحمولة، والاستفادة من السوق المصرية كمحور إقليمي للتصنيع، يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بهدف تسريع إجراءات إنشاء المصانع الجديدة، بحجم استثمارات 75 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 16 مليون جهاز محمول سنويًا، يوفر 3200 فرصة عمل.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة اتش ام دي، وشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI فى مصر وذلك فى أغسطس الماضي، بهدف تصنيع مليون جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليدية Feature Phone وهواتف ذكية Smart Phone، وذلك خلال العام الجارى مع تضاعف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وقع الاتفاقية تامر الجمل مدير عام شركة HMD بمصر، وأحمد أبو عوف العضو المنتدب لشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI؛ بحضور آلان ليجون رئيس قسم العمليات بشركة HMD Global OYالمالكة للعلامة التجارية Nokia ، وون شانج نائب الرئيس التنفيذى، للمنتجات والمهندس عمرو محفوظ المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات ، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركتى اتصال للصناعات المتطورة EAI وHMD.