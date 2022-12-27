نقابة الصحفيين تعلن مد الاشتراك فى مشروع العلاج حتى 31 يناير

كتب محمد السيد

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية ب نقابة الصحفيين عن مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج بجميع الآليات السابق الإعلان عنها حتى 31 يناير 2023، وذلك لتمكين كل الأعضاء، الذين لم يسعفهم الوقت من الراغبين في الاشتراك من الاستفادة من خدمات المشروع، حيث أتيح الاشتراك عبد واتس وعبر التقسيط بالمؤسسات القومية من الراتب، ومن البدل للصحف الخاصة والحزبية.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أعلنت من قبل عن بدء تلقي طلبات الاشتراك بمشروع العلاج 2023، للصحفيين وأسرهم، بداية من يوم الخميس 1ديسمبر 2022 وحتى الأحد 1يناير 2023، باستثناء فترة اغلاق الخزينة بنهاية العام لإجراءات الجرد ، وذلك بآليات وتسهيلات غير مسبوقة.

وأوضحت اللجنة أنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب، لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة، بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر الواتس، كما يمكنه التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، علي الرقم (01015046423).

وأشارت الى أن الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمن يرغب ، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة علي تحويل قيمة الاشتراك علي ثلاثة أقساط شهرية ،مع الأخذ فى الإعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهرياً فى موعدها .

وتابعت :" مُتاح تجديد الاشتراك للمشتركين، من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم الواتس (01015046423)، الراغبون في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط أو إرسال مندوب من كل مؤسسة، لإتمام إجراءات الاشتراك ،راغبي الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى" .