نصائح للوقاية من خطورة تكرار الإصابة بالأنفلونزا

كتبت رانيا عامر

قالت الدكتورة آنا سافونوفا، أخصائية التشخيص إنه إذا كانت منظومة مناعة الشخص لا تستجيب بالمستوى المطلوب للفيروسات، فإنه معرض لتكرر الإصابة بنفس النوع من الأنفلونزا ، مشددة على خطورة تكرار الإصابة بفيروس الأنفلونزا مرة أخرى. وذلك وفقا لما نشرته mayoclinic

واشارت الدكتورة سافونوفا الي عدة نصائح للوقاية، والتخفيف من نزلات البرد، والأنفلونزا وكوفيد هذا الشتاء.ووفقا لها، يمكن بعد إصابة الشخص بأنفلونزا H1N1، ان يصاب الشخص بنوع В من الأنفلونزا، وهذا ما يحصل عادة عند بداية انتشار العدوى وفي نهايتها، حيث تحل فيروسات النوع В محل فيروسات النوع А.

وتضيف، يكمن السبب في عدم استجابة منظومة المناعة بصورة كاملة. كما أن مستوى المناعة يختلف من شخص إلى آخر، لذلك تختلف استجابة منظومة المناعة للفيروسات أيضا. وبما أن موسم انتشار امراض البرد، والأنفلونزا طويل، فإن عدم استجابة منظومة المناعة بالمستوى المطلوب، يزيد من خطر تكرر الإصابة بنفس النوع من الأنفلونزا.

كما ان التطعيم ضد الأنفلونزا، حتى بعد مضي 2-4 أسابيع على الشفاء من المرض. وهذا يحمي من الإصابة بنوع آخر من الأنفلونزا أيضا.

نصائح للحد من الاصابة بالانفلونزا

1.أفضل طريقة لحماية نفسك من الأنفلونزا،التطعيم لحماية نفسك . كما انك يساعد الأشخاص من حولك بتقليل فرصة الإصابة بالأنفلونزا ونقلها.

2.اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر. يعتبر غسل اليدين وسيلة دفاعية مهمة ضد الجراثيم مثل فيروسات الأنفلونزا. لماذا؟ يستغرق الجسم حوالي أسبوعين لبناء المناعة بعد لقاح الإنفلونزا - وحتى اللقاح ليس مضمونًا إذا كان نوع جديد من الفيروس يبدأ في القيام بالجولات. يساعد غسل اليدين أيضًا على الحماية من الجراثيم والأمراض الأخرى التي لا توجد لقاحات لها ، مثل نزلات البرد .

3.اغسل يديك بعد استخدام الحمام ،بعد السعال أو العطس. قبل وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها ؛ قبل استخدام المكياج وقبل تناول الطعام أو تقديمه أو تحضيره. إن الشيء المفيد في غسل اليدين هو سهولة الحماية. لذا اعتد على غسل يديك عندما تعود إلى المنزل من المدرسة أو المركز التجاري أو أحد الأفلام أو في أي مكان آخر يتواجد فيه الكثير من الناس.

4.ابتعد عن الشخص المريض (السعال ، العطس ، إلخ). تنتقل فيروسات الإنفلونزا عبر الهواء ، لذا حاول الابتعاد عن الأشخاص الذين يبدو عليهم المرض. بالطبع ، الأشخاص المصابون بفيروس الأنفلونزا لا يبدو عليهم المرض دائمًا. هذا هو المكان الذي تدخل فيه اللقاحات وغسل اليدين.

5. تجنب لمس أنفك وعينيك وفمك - ثلاثة أماكن يمكن أن تدخل فيها فيروسات الإنفلونزا الجسم بسهولة.

6.اعطس في منديل ورقي أو بمرفقك - وليس في يديك. بهذه الطريقة ، أنت لا تنشر الفيروس عندما تلمس الأسطح التي قد يلمسها الآخرون أيضًا.

7.ابق في المنزل إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا. أنت لا تريد نقل الجراثيم إلى شخص آخر. يعد البقاء في المنزل عذرًا رائعًا للالتفاف ومشاهدة فيلمك المفضل أو لعب ألعاب الفيديو أو القراءة. الراحة يمكن أن تساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع.

يمكنك أيضًا محاربة الأنفلونزا يوميًا عن طريق الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك.