منح الطالب شهادتين بمنظومة الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور السيد حامد مسئول الجدارات والتقييم والتحقيق بالإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عند اجتياز الطلاب التقييم النهائي بمنظومة الجدارات المهنية يمنح الطالب شهادتين، الأولى شهادة دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث فئة فني ويدرج اسم البرنامج الذى درسه الطالب وهذه الشهادة بدرجات يمكن للطلاب التنسيق للجامعات والمعاهد الفنية بها، أما الشهادة الثانية شهادة جدارات تشمل جميع الوحدات التي اجتازها الطلاب بالبرنامج الدراسي خلال السنوات الثلاث ويمكن من خلالها الالتحاق بسوق العمل.

وأوضح الدكتور السيد حامد ، يؤكد المنهج القائم علي منهجية الجدارات، علي ما يتوقع الطلاب فعله بدلا من التركيز علي ما يتوقع منهم معرفته، بمعني التركيز علي الأداء المهاري لطلاب التعليم الفني وهذا ما تم الأخذ به في وضع الاطر ووحدات البرامج المطورة وفق لمنهجية الجدارات، وتتطلب البرامج الدارسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية اتباع فكر جديد في تقييم الطلاب وهو التقييم القائم علي منهجية الجدارات، وفي هذا الصدد تم اعتماد لائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع الدكتور السيد حامد: يعد التقييم القائم علي منهجية الجدارات عاملا رئيسا في أنشطة وممارسات وتطوير التعليم الفني من أجل دعم قابلية توظيف خريجي التعليم الفني والتحاقهم بسوق العمل ويشمل تقييم تكويني علي مدار السنوات الثلاث وتقييم نهائي في نهاية الصف الثالث بمشاركة خبراء سوق العمل.

وقال الدكتور السيد حامد: يهدف التقييم التكويني إلى متابعة تقدم الطلاب، وتقديم تغذية راجعة لهم تساعدهم علي التقدم في دراسة وحدات البرنامج علي مدار السنوات الثلاث ويتم هذا التقييم بعد دراسة كل مخرج وذلك بغرض تزويد المعلم والطالب بمعلومات حول مدي التقدم الذي أحرزه الطالب في الجزء الذي درسه من الوحدة حيث يتاح للطلاب ثلاث فرص للتقييمات، وبعد ذلك يتم اجراء أعمال التحقق الداخلي من قبل محقق داخلي مؤهل ومدرب علي اعمال التقييم والتحقق للتاكد من صدق وموثوقية اعمال تقييم الطلاب، وان التقييم تم بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أنه بعد ذلك تنفيذ أعمال التحقق الخارجي من قبل محقق خارجي مكلف من الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني وذلك بهدف التأكد من ضمان تنفيذ التقييمات بالشكل المطلوب وأن قرارات تقييم وحدات البرنامج موحدة ومتسقة مع معايير الأداء والتأكد من فاعلية التحقق الداخلي بالمدرسة، وبناء علي اجتياز الطلاب تقييم جميع وحدات البرنامج يحق له التقدم للتقييم النهائي أمام لجنة التقييم الخارجية وتشكل من خبراء من التربية والتعليم ومن سوق العمل ويشمل هذا التقييم ( تقييم الجدارات الاساسية وتقييم ملف الانجاز وتقييم مهمة يتم تصميمها وفقا للأنشطة والجدارات الفنية للبرنامج تشمل تقييم الطالب معرفي ومهاري.