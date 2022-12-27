وأكدت إدارة المطار ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن الحركة الجوية فى المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أى توقف فى حركة الملاحة الجوية.

وكانت إدارة مطار بغداد الدولى قد أعلنت توقف الحركة الملاحية فى المطار بسبب الأحوال الجوية، فيما عاودت الرحلات بعد وقت قصير.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى عراقى القول إن "الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي توقفت بصورة مؤقتة".