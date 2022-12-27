مصرع فتاة صدمها قطار أثناء استقلالها توك توك وهروب سائقه فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت فتاة مصرعها نتيجة اصطدام قطار بها فى منطقة أوسيم، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الفتاة كانت تستقل "توك توك" وخلال عبور سائقه السكة الحديد من معبر غير شرعى فوجئ بالقطار، فتمكن من الهرب، بينما لقيت الفتاة مصرعها، وتم ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع فتاة صدمها قطار في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن فتاة كانت تستقل توك توك بصحبة سائقه، وخلال عبوره السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور، فوجئ السائق بقدوم القطار، فتمكن من الهرب، بينما صدم القطار التوك توك وبداخله الفتاة، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وتوصل رجال المباحث لهوية سائق التوك توك، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية، فى وقت سابق، تقريرًا يتضمن توصيات وحلول لمواجهة حوادث القطارات.

1- وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء القطارات والمزلقان التحذيرية والتى تضىء أمام المزلقان مباشرة.

2- وضع مطبات صناعية أرضية على بعد حوالى 15 مترا قبل المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.

3- تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.

4- تقليل عدد المزلقانات وتحويل المرور عندها نظراً لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر ما يؤدى إلى عدم السيطرة عليها.

5- تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.

6- تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.

7- إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.

8- التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بشأن إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.