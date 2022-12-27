مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" صبحى ع م إ " 40 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر اصطدام سيارة بالشاب بالقرب من كارتة الصنافين بالطريق الإقليمى اتجاه بنها، نطاق مركز شرطة منيا القمح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمنيا القمح، التى صرحت بدفن الجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أنه عثر عدد من أهالى أبوكبير بمحافظة الشرقية، على جثة لسيدة طافية بمياه ترعة أبو الأخضر نطاق مركز شرطة أبوكبير، وتبين أنها لسيدة متغيبة عن أسرتها ومحرر بشأن واقعة الغياب محضر بقسم ثانى الزقازيق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول " م م م " 50 عاما ربة منزل مقيمة دائرة قسم ثانى الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

وتبين من التحريات تحرير أسرة المتوفاة بلاغا بقسم ثانى الزقازيق يحمل الرقم 8137 إدارى القسم، بتغيبها عن المركز منذ 10 أيام، وأن لها تاريخ مرضى انفصام حاد فى الشخصية، وبالأمس عثر عدد من أهالى مركز أبوكبير على جثة طافية بمياه ترعة أبو الأخضر أمام قرية القراموص، وتم إنتشال الجثمان بمعرفة الأهالى وتم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزى، وتبين من توقيع الكشف الطبى على الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان وأن سبب الوفاة اسفكيا الغرق،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتبين أن الجثة هى للسيدة المتغيبة حيث تعرفت أسرتها على الجثمان وأقرت بأنها تعانى من تاريخ مرضى، ولا يرجح وجود شبهة فى الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.