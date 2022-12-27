مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة

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اقتحم مستوطنون بقيادة الحاخام الاسرائيلي المتطرف يهودا جليك، اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن المستوطنين وهم بالعشرات اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا الى شروحات حول الهيكل المزعوم.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 30 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 14 مواطنا من محافظة رام الله غالبيتهم من بلدة "سلواد"، فيما تم اعتقال سبعة، بينهم أسير محرر وشقيقان، من مُحافظة "نابلس" الواقعة إلى الشمال من رام الله ، وفي "جنين" شمالا، اعتقلت تلك القوات شابين من بلدة "جبع"، وفي الخليل، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عماد الغماري (23 عاما)، ونبيل هاشم القيسية (24 عاماً) من بلدة "الظاهرية".

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال خمسة شبان، أثناء تصديهم لاعتداءات المستوطنين استولوا على 5 دونمات في أرض "الحمرا" بمنطقة العين ببلدة سلوان.