محافظ كفر الشيخ يشيد بطالبات "تربية نوعية" لتزيين المصالح الحكومية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الفنية والرسومات والجداريات، لطالبات التربية النوعية على جدران المدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية، وخاصة الاسوار المواجهة لمركز الاورام الذى سيتم افتتاحه قريبا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



جاء ذلك خلال جولة محافظ كفر الشيح، ودعمه للعمل الذى تقمن بها طالبات كلية التربية النوعية فى رسم رسومات ذات طابع اسلامى، ومعبر عن البيئة والمهن التى تتميز بها محافظة كفر الشيخ، موجها الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، عميد الكلية، وهيئة التدريس والطلاب وطالبات الفرقة الرابعة.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الطالبات حولن الأسوار لجدران ناطقة بالعديد من الرسومات والجداريات المتميزة، مؤكدًا أن الطالبات وجدن الدعم والإشادة من أهالى المحافظة على ابداعهن.



أكدت الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، أن الطالبات تشاركن فى تزيين أسوار المصالح الحكومية، من مدارس وغيرهم، من خلال مشروعات التخرج للفرقة الرابعة بالكلية، وفق البروتوكول بين الجامعة بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ، لتوفيره الخامات للطالبات لتبدعن فى جداريات والتعبير عن الحضارة والبيئة، ورسومات ذات طابع إسلامي.



قالت الدكتورة داليا مداح، أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إنها فرصة كبيرة للتعبير الطلاب والطالبات عما تعلموه طوال الأربع سنوات للمشاركة فى تزيين مدينتهم ومدن المحافظة، وهذه هى المرحلة الأولى، وهناك مراحل متعددة لاستخدام كافة الوسائل لتزيين الجدران والأشجار.



وقالت الدكتورة داليا السيد، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إن الطلاب عبروا من خلال مشروعات التخرج عن عام ميلادى جديد برسومات متعددة على الأشجار سواء بالشارع الواصل بين الجامعة والمحافظة، وشارع مستشفى جامعة كفر الشيخ، وسيجرى تزيين الأشجار فى معظم شوارع مدن المحافظة بدعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميدة كلية التربية النوعية.









ابداعات الطالبات



تميز اداء الطالبات



جانب من الابداعات



رسومات اسلامية



رسومات ذات طباع اسلامي



رسومات من البيئة المصرية



محافظ كفر الشيخ يتفقد رسومات الطالبات



محافظ كفر الشيخ يشدن بالطالبات