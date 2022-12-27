محافظ كفر الشيخ: حملات على الأسواق لضبط المخالفين والتأكد من توافر السلع الغذائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر2030، متابعا الحملات التموينية التي شهدتها مدن ومراكز المحافظة التي شنها رؤساء المدن، بالتعاون مع المديريات المعنية.

وقاد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، حملة على المحال التجارية والأسواق والمنافذ، رافقه خلالها اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة بما يكفي احتياجات المواطنين، فضلاً عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم عرض سلع مجهول المصدر وأخرى ومنتهي الصلاحية.

أشرف اللواء أحمد السنونسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الحملات التموينية، لضبط الأسواق والتصدى، لمحاولات حجب السلع ، فضلاً عن تواصل أجهزة الدولة جهودها للسيطرة على الأسواق ببلطيم، وأسفرت الحملات عن تحرير 19 محضراً متنوعاً، مؤكداً على مواصلة شن الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت ، وذلك لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات على الاسواق، والمحال التجارية ، وتمكنت الحملات من تحرير 4 محاضر متنوعة للمخالفين من التجار.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملات على المحلات التجارية و الجزارة وبيع السلع للحد من الغش التجاري وضبط الأسعار، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت الحمللت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهدت مدينة فوه، حملات مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والمحلات التجارية بنطاق المركز والمدينة، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح بالتنسيق مع إدارة المتابعة والبيئة والتموين والصحة،وذلك فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بالتعاون مع الجهات المعنية من إدارات الصحة والتموين والبيطرى، شنّت حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن بمركز بيلا، للتأكد من توافر السلع، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، وإعلان أسعار السلع، ومدي صلاحية السلع سواء المعروضة أو الموجودة بالمخازن، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال رئيس مدينة بيلا أسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر متنوعة منها 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر بمضبوطات وزنت 10 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر.

وقاد وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار والتأكد من أن اللحوم صالحه، وأنها تخضع للكشف قبل الذبح، وذلك بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتوصيل الدعم لمستحقيه مع ضرورة متابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين مع التأكيد بإلتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب.



حملات على الاسواق بمطوبس



حملات على المحال بالبرلس



حملة على الاسواق بالبرلس



حملة على الاسواق بفوه



حملات على الاسواق بفوه



جانب من الحملات



جانب من الحملات



جانب من المتابعة



حملات عل الاسواق ببلطيم