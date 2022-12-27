محافظ بنى سويف يفتتح أعمال تطوير طريق "محيى الدين - تزمنت" للقضاء على التكدس

بنى سويف هانى فتحى

افتتح مساء اليوم الثلاثاء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أعمال تطوير طريق محيي الدين - تزمنت، ضمن خطة إعادة الشكل الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة من خلال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية عن طريق خلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام، وذلك في حضور: بلال حبش نائب المحافظ، المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق التي نفذتها مديرية الطرق والنقل ضمن خطتها والتي شملت أعمال توسعة طريق تزمنت بطول 2كم في المسافة من الموقف حتى بعد مزلقان الصحارة بطول 300 متراً، وعمل تعديلات بمسارات مرورية جديدة أمام الموقف وعلى طول الطريق، وإنشاء ميدان أمام مزلقان الصحارة "بتصميم فنى جمالي يحمل رسومات فرعونية وشعار المحافظة "بعد عمل التوسعات اللازمة التي وصلت إلى أكثر من الضعف.

بالإضافة إلى إنشاء حوائط ساندة من قطاعات الدبش والخرسانة على جانب الطريق وأسوار بأطوال 450 متراً ورصف الأجزاء المضافة وإعادة رصف معظم أجزاء الطريق قبل التوسعة ، فضلاً عن تاهيل ورفع كفاءة الإنارة بالطريق من خلال تركيب أعمدة مسلوبة بأرتفاع 12 متراً لتعزيز الإنارة على طول الطريق، إضافة إلى عمل بلدورات وانترلوك على الجانين وبالجزيرة الواسطى ، لتتناسب مع خطة التطوير التي شهدتها الآونة الأخيرة.

وأثنى المحافظ على الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة الطريق والذي يعتبر من أحد أهم المحاور المرورية ومدخل حيوي ثاني لمدينة بني سويف من الناحية الجنوبية ويخدم عددا من قرى المركز بني سويف، بجانب قرى ومراكز الجنوب: أهناسيا، ببا، سمسطا والفشن، مضيفًا أن تحسين الطرق ببني سويف هو أحد المحاور الهامة التى تعمل عليها المحافظة بالتوازى مع محاور أخرى لتحسين كافة القطاعات الخدمية والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي.

واستوقف عدد المواطنين المحافظ، معربين عن شكرهم للدولة على جهود تحسين الخدمات والمرفق ، مؤكدين على أن تطوير الطريق كان مطلبا جماهيريا لسنوات ، والذي قد تحقق في هذه الفترة التي تشهد تطويرا شاملا للمراق الحيوية ، خاصة شبكة الطرق ، والخدمات الأساسية التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومي ، واستمع المحافظ لهم فيما يتعلق بعدد من المقترحات لمزيد من الحلول والتطوير.