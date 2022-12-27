محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى أبو قرقاص المركزى

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية « حياة كريمة »، والتى يجرى تنفيذها بمركز أبو قرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالمدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة.

تفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال الإنشائية بمستشفى أبو قرقاص المركزي، والتي ستخدم أهالي المركز لتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية، حيث وجه المحافظ الشكر للقائمين على أعمال تنفيذ المستشفى للمجهود المبذول لسرعة الانتهاء منها.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص، بطاقة 20/30 ألف م3 /يوم، والتي تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحى إلى 14 قرية من قري مركز أبوقرقاص.

وعلى هامش الجولة، تابع المحافظ أعمال رصف شارع الجمهورية بطول 450 مترا، تنفيذ جهاز التعمير، وتحت إشراف مديرية الطرق، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبري علوي على ترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد، لربط حي شرق وغرب مدينة أبو قرقاص، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة من أجل تطوير كافة الطرق والكباري بالمحافظة والعمل على رفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ عدد من رخص البناء داخل المدينة، كما وجه المحافظ بإيقاف حالة بناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية والتحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.