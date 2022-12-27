محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة داخل 4 قرى بمركز زفتى

بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة بقرية نهطاي، حيث تابع المحافظ قرب انتهاء أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، حيث وجه بسرعة نهو الأعمال لتكتمل بعدها كافة مشروعات قطاع التعليم والبالغ عددها 83 مشروعا.

كما تفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي ونقطة الحماية المدنية، حيث أوضح رحمي أن المحافظة قاربت على الانتهاء من كافة المشروعات بالقرية والتي تعد نموذجا فريدا ضمن قرى المبادرة ليس فقط على مستوى المحافظة بل وعلى مستوى الجمهورية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة معالجة قرية الغريب إلى جانب تفقد مشروعات قرية سندبسط، حيث تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة ونقطة الشرطة فضلاً عن تفقد أعمال إنشاء نقطة الإطفاء وأعمال إحلال وتجديد مركز الشباب.

واختتمت الجولة بتفقد مشروعات قرية تفهنا العزب حيث تفقد أعمال إنشاء نقطة إطفاء تفهنا العزب والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 45% ، كما تفقد أعمال إنشاء الموقف النموذجي والذي قارب على الانتهاء بنسبة 85% ، إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والذي بلغت نسبة إنجازه 100% ، كما تابع رحمي سير العمل بمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة والتي بلغت نسبة نهو الأعمال بها 76% ، واختتم الجولة في القرية بتفقد أعمال إحلال وتجديد الملعب السباعي.



محافظ الغربية يتفقد المشروعات



محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتي



محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة