محافظ أسوان: ندرس منع حركة سير التروسيكل والمركبات المتهالكة بالشوارع الرئيسية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الثواب والعقاب هو القاعدة الأساسية فى التعامل مع كافة المسئولين خلال الفترة القادمة، مع التركيز على الأولويات التى تهم المواطن والشارع الأسوانى، موجها برفع درجة الاستعداد لسرعة تلافى الملاحظات والظواهر السلبية خلال الموسم السياحى الحالى، واستعداداً لأعياد الميلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، مع القيادات التنفيذية والأمنية والجامعية بحضور غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، ومساعد مدير الأمن.

وشدد المحافظ على إحالة أى شخص يقوم بسرقة أغطية مطابق الصرف الصحى إلى النيابة، مع سرعة تركيب البديل لها، وهو الذى يتوازى مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور على عربات الحنطور من أجل متابعة الالتزام بإحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها، وأيضاً التزام صاحبها بقواعد السير والوقوف ، مع ربط ذلك بالترخيص للعربات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والاستندات أولاً بأول، مع نشر سلات وصناديق القمامة ، بجانب أعمال التشجير والدهانات والأسوار والأرضيات ، علاوة على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية ، فضلاً عن الإسراع فى ربط الخطوط والشبكات الجديدة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه "عطية" أيضاً إلى الاهتمام بالمراسى السياحية وحركة سير الأفواج السياحية والزائرين دون تعارض ذلك مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجارية، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد، بجانب تركيب بانرات توضح التصميمات والشكل النهائى لهذه المشروعات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمراجعة أعمال البنية التحتية بمدينة إدفو للإسراع فى إنهاء أعمال التطوير والتجميل المكملة لها.

وكلف المسئولين بدراسة إصدار قرار بمنع سير عربة التروسيكل لنقل البضائع داخل الشوارع الرئيسية، وإقتصار سيرها على الشوارع الجانبية والقرى والنجوع، بالإضافة إلى عربات التاكسى الـ 7 راكب والميكروباص المتهالكة والتى ستخضع للمشروع القومى للإحلال والتجديد ، فضلاً عن سحب السيارات الغير مستخدمة والراكنة لفترات طويلة من الشوارع.