مبادرة شعبية لأهالى البعيرات بالأقصر لرفع المخلفات..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية البعيرات بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة شعبية لتجميل القرى بالتعاون مع رجال مجلس مدينة القرنة بقيادة اللواء أحمد جمال الدين رئيس المدينة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بنظافة القرى وتجميلها.

وانطلق المسئولين وأهالى قرية البعيرات فى مبادرة التجميل والتطوير خلال الشهر الجارى، حيث قدم اللواء أحمد جمال الدين رئيس مدينة القرنة، كافة أوجه الدعم للأهالى فى تلك المبادرة لتجميل قريتهم، حيث تم توفير كافة المعدات لإنجاز تلك المهمة وتنفيذها بالشكل الأمثل، بمشاركة حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبي رئيس مدينة القرنة، وقاما بتوفير كل التسهيلات اللازمة لنجاح هذه المبادرة، حتى تكون نواة لانطلاق هذه المبادرة فى كافة القرى لتجميل مدينة القرنة بأكملها.

وقد شارك فى أعمال المبادرة فى قرية البعيرات، المهندس عبدالسلام الشاطر مدير النظافة والتجميل بمجلس مركز ومدينة القرنة، حيث أبدى إعجابه بهذه المبادرة، ومشاركة الأهالى فيها كما كان للحضور الميدانى جانباً مهماً فى نجاح هذه المبادرة، بقيادة المهندس النوبى محمد حجاج رئيس الوحدة المحلية لقرية البعيرات، حيث أكد أن المبادرة مستمرة خلال الأيام القادمة حتى يتم الإنتهاء تماماً من نظافة وتجميل القرية بشكل راقى، من خلال رفع القمامة والأتربة الموجودة على جانبي الطريق، وكذلك قص الأشجار وتهذيبها، وكذلك دهان وطلاء أعمدة الإنارة وتركيب كشافات الإنارة وصيانتها.

وأكد المهندس النوبى محمد حجاج رئيس الوحدة المحلية لقرية البعيرات، أن المبادرة سوف تكون بشكل منظم من خلال العمل بنجع واحد، وفور الانتهاء منه يتم الإنتقال إلى نجع أخر وهكذا، حتى لا تتأثر حركة السير والمرور، وذلك بهدف إظهار القرية بشكل حضارى، موضحاً أن هذه المبادرة يتم تنفيذها من خلال الوحدة المحلية لقرية البعيرات، وكذلك المشاركة الرائعة من المجمع الأزهرى بكوم البعيرات فى هذه المبادرة، وجمعية الشيخ حسن علي عطيه للمحافظة على القرآن الكريم بالبعيرات، بجانب مشاركة الأهالى وأهل الخير بالقرية فى هذه المبادرة.

وقد عبر رئيس القرية، عن شكره لأهالي القرية الذين شاركوا فى هذا المبادرة بحماس شديد، مناشداً الجميع بضرورة الحفاظ على جمال ونظافة القرية، لكون الإستمرارية فى المحافظة على نظافة القرية سيضمن نجاح هذه المبادرة، كما عبر عن شكره لمؤسسة الأزهر الشريف لدعمها لهذه المبادرة من خلال المشاركة المتميزة من المجمع الأزهرى بكوم البعيرات، وقد أعرب عن شكره لجمعية الشيخ حسن علي عطيه للمحافظة على القرآن الكريم بالبعيرات، وشكره لكل من ساهم فى نجاح هذه المبادرة من أهالى القرية وكذلك رواد الخير من أهالى القرية.



الأهالى خلال دهان أعمدة الإنارة بالقرية



أهالى قرية البعيرات بالأقصر يطلقون مبادرة شعبية لتجميلها



أهالى قرية البعيرات غرب الأقصر يطلقون مبادرة شعبية لتجميلها وتطويرها



تقليم الأشجار خلال تجميل قرية البعيرات بالأقصر



جانب من دهان أعمدة الإنارة بقرية البعيرات



دهان أعمدة الإنارة خلال تجميل قرية البعيرات



رفع المخلفات خلال تطوير وتجميل قرية البعيرات



فرحة الأهالى خلال تجميل قرية البعيرات



معدات المجلس تشارك فى تجميل قرية البعيرات



