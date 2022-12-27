ضبط 6 أطنان أرز بدون فواتير فى حملة تموينية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تواصل مديرية تموين الجيزة جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الإلتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وفى هذا الإطار، نجحت المديرية في ضبط 6 وربع طن أرز سائب ومعبأ بدون فواتير وإخطار للجهات التموينية المعنية بالتخزين داخل مخزن بمركز ومدينة البدرشين، كما تم ضبط 98 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكانت المديرية قد نجحت في ضبط سيارة مخالفة للقوانين التموينية، محملة بكمية من الدقيق البلدى قدرها 145 جوالا زنة 50 كيلو جراما، وفي حملة صباحية نجحت الإدارة في مصادرة كمية قدرها 102 كيلو لحوم بلدى لذبحها خارج المجزر الحكومى ولعدم وجود أختام، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ضد محالات جزارة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي حملة تموينية مكبرة، نجحت إدارة تموين الدقي والعجوزة في ضبط مخزن للسلع الأساسية بدون ترخيص وعدم وجود فواتير بهدف احتكارها، حيث تم مصادرة 220 كيلو سكر بدون فواتير، و475 كيلو أرز مصري بدون فواتير، و850 كيلو أرز بسمتي بدون فواتير، و1000 كيلو أرز بسمتي بدون فواتير، و72 زجاجة زيت حجم كبير بدون فواتير.

كما تم مصادرة 68 زجاجة زيت حجم كبير بدون فواتير، و36 زجاجة زيت قلية وزن 700جرام، و40 زجاجه زيت حجم لتر بدون فواتير، و288 علبة معلبات بدون فواتير، و168 برطمان صلصة بدون فواتير، و360 كيس مكرونة مشكلة بدون فواتير، و36 علبة سمنة بدون فواتير، و408 علبة صلصة بدون فواتير، بالإضافة إلى 168 برطمان فاصوليا بدون فواتير، وذلك برئاسة صفية حسني مدير إدارة تموين الدقى والعجوزة وبالاشتراك مع قسم الدقي.

ويأتى ذلك ضمن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة للمتابعة المستمرة للأسواق، منعًا لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع، من خلال الحملات المكثفة اليومية الميدانية لعدد من منافذ السلع الغذائية والأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنه وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.



أطنان الأرز