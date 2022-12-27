اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 6 أطنان أرز بدون فواتير فى حملة تموينية بالجيزة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 08:12 م
ضبط 6 أطنان أرز بدون فواتير فى حملة تموينية بالجيزة ظبط الأرز
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل مديرية تموين الجيزة جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الإلتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

 

وفى هذا الإطار، نجحت المديرية في ضبط 6 وربع طن أرز سائب ومعبأ بدون فواتير وإخطار للجهات التموينية المعنية بالتخزين داخل مخزن بمركز ومدينة البدرشين، كما تم ضبط 98 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

 

وكانت المديرية قد نجحت في ضبط سيارة مخالفة للقوانين التموينية، محملة بكمية من الدقيق البلدى قدرها 145 جوالا زنة 50 كيلو جراما، وفي حملة صباحية نجحت الإدارة في مصادرة كمية قدرها 102 كيلو لحوم بلدى لذبحها خارج المجزر الحكومى ولعدم وجود أختام، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ضد محالات جزارة لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وفي حملة تموينية مكبرة، نجحت إدارة تموين الدقي والعجوزة في ضبط مخزن للسلع الأساسية بدون ترخيص وعدم وجود فواتير بهدف احتكارها، حيث تم مصادرة 220 كيلو سكر بدون فواتير، و475 كيلو أرز مصري بدون فواتير، و850 كيلو أرز بسمتي بدون فواتير، و1000 كيلو أرز بسمتي بدون فواتير، و72 زجاجة زيت حجم كبير بدون فواتير.              

 

كما تم مصادرة 68 زجاجة زيت حجم كبير بدون فواتير، و36 زجاجة زيت قلية وزن 700جرام، و40 زجاجه زيت حجم لتر بدون فواتير، و288 علبة معلبات بدون فواتير، و168 برطمان صلصة بدون فواتير، و360 كيس مكرونة مشكلة بدون فواتير، و36 علبة سمنة بدون فواتير، و408 علبة صلصة بدون فواتير، بالإضافة إلى 168 برطمان فاصوليا بدون فواتير، وذلك برئاسة صفية حسني مدير إدارة تموين الدقى والعجوزة وبالاشتراك مع قسم الدقي.

 

ويأتى ذلك ضمن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة للمتابعة المستمرة للأسواق، منعًا لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع، من خلال الحملات المكثفة اليومية الميدانية لعدد من منافذ السلع الغذائية والأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنه وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

أطنان الأرز
أطنان الأرز

 

أرز
أرز

 


حملة تموينية

تموين

تموين الجيزة

احتكار السلع

ضبط الاسواق

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

تموين الجيزة تواصل شن الحملات لملاحقة المتهمين بالغش التجارى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:11 م

"تموين الجيزة": 20 حملة يوميا و60 منفذا متحركا للسلع لضبط الأسواق

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:00 ص

تموين الجيزة: إلزام مخابز الفينو والسياحى بالسعر الجديد للرغيف

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:48 م

ضبط قضايا غش تجاري وحيازة منتجات مجهولة المصدر في حملة تموينية بالجيزة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:23 ص

تموين الجيزة: 36 مليون مستفيد من الدعم الاستثنائى ببطاقة التموين

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 06:13 م

تموين الجيزة: مد فترة تسجيل البطاقات التموينية حتى 30 سبتمبر

الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:13 م

ضبط قضايا غش تجاري وحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية بالجيزة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة