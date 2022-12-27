ضبط طالب تعدى على زميله بكتر فى المحلة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية بعنوان ( طالب يتعدى على زميله بسلاح أبيض بسبب خلافات دراسية بالمحلة).

بالفحص تبين أنه فى 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (طالب بالصف الأول الثانوى التجارى بمدرسة كائنة بدائرة القسم) باتهامه لــ(طالب بالصف الثالث الإعدادى ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) بالتعدى عليه بالضرب مُستخدماً سلاح أبيض "كتر" مُحدثاً إصابته "جرح قطعى بالوجه" وذلك عقب خروجه من المدرسة إثر خلافات بينهما لسابقة قيامه بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة للخلافات المشار إليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.