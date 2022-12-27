شقيقان وسيدة يتاجرون فى المخدرات بالبدرشين: "بنخزن البضاعة فى مركب"

كتب بهجت أبو ضيف

أضاف المتهمون أنهم حولوا مركب خاص بهم إلى وكر لتخزين المواد المخدرة، واستقبال عملائهم بها، خشية ضبطهم، وأشاروا أن البندقية الآلية، والسلاح الخرطوش والذخيرة المضبوطة بحوزتهم، يستخدمونها في الدفاع عن أنفسهم خلال ترويج المواد المخدرة.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب انتهاء التحقيقات معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أهالى منطقة البدرشين بالجيزة من انتشار المواد المخدرة وقيام أحد العناصر الإجرامية بترويجها باستخدام مركب بنهر النيل بالمنطقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شقيقين "لهما معلومات جنائية" – سيدة - مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين)، وبحوزتهم (بندقية آلية – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة – 2 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.