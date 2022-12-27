شريف فاروق: البريد المصرى يقدم خدماته إلى مليون عميل يوميا

محمد شرقاوى

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، إنه يتردد على البريد أكثر من مليون عميل يوم على جميع مكاتب البريد حول الجمهورية، مضيفا أنه لدينا 4300 مكتب فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن البريد لدية أكثر من 24 مليون عميل، ونقدم جميع الخدمات الحكومية بجميع فروع البريد حول أنحاء الجمهورية.

وتابع أن البريد سيقدم مع بداية العام 2023 لأكثر من 6 مليون مواطن يتلقون المعاش بالبريد، وتم تخصيص لهم ميزة الأقتراض بدون فوائد وعلى مدة 3 أشهر، مضيفا أن البريد يقدم تمويل متناهى الصغر لمشروعات الشباب.

وأوضح أننا نسعى دائما للتوسبع قاعدة تقديم الخدمة للمواطنين، مضيفا أن هيئة الاستثمار ومجلس الوزراء ينظروا للبريد أنه شريك فى أى نجاح بالدولة.

وتابع أن هيئة البريد تختلف عن البنوك العاملة فى مصر تستطيع توظيف أموالها فى الاقراض ولكن البريد المصرى لا يقرض ولكن يستثمر فى الشركات ولدينا أكبر الشركات فى الاستثمار.

وأوضح أن البريد متعاقد على تدريب الزملاء مع البنك المركزى والمعهد المصرفى، تم تقديم أكثر من 80 ألف دورة تدريبية للموظفين التى يصل عددهم أكثر من 40 ألف موظف.

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية؛ وذلك بمقر البريد المصرى التاريخى بالعتبة.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور شريف فاروق أهمية الجهود التى يبذلها الاتحاد الأفريقى فى مجالات الطاقة والتغير المناخى والبنية التحتية والربط الكهربائى والرقمنة، خاصةً فى ظلّ التطورات الإقليمية والدولية الجارية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصرى، العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وجميع الدول الأفريقية خاصة فى مجال الخدمات البريدية؛ مشيرًا إلى أن البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد؛ معربًا عن سعادته بالدور الذى تقوم به مفوض الاتحاد الأفريقى وخصوصًا برنامج تطوير البنية التحتية فى أفريقيا، الذى يتضمن حزمة الأولويات الإقليمية والقارية فى قطاعات الطاقة والنقل والقطاعات الرقمية".