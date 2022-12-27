اليوم السابع
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شركة نقل الكهرباء: تركيب قواعد أبراج الربط مع السعودية قبل نهاية العام

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:00 م
شركة نقل الكهرباء: تركيب قواعد أبراج الربط مع السعودية قبل نهاية العام المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الجانب المصرى بدأ فى اﻷعمال الميدانية الخاصة بمحطة محولات بدر التى يجرى إنشائها لتنفيذ خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آﻻف ميجا وات بين البلدين .

وأوضحت مشالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تركيب القواعد الخاصة بابراج النقل الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعوديه قبل نهاية العام الحالى، موضحة إنه تم البدء فى أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع أبراج نقل الكهرباء و ذلك بالتزامن مع صب الخرسانات الخاصة بالجانب السعودى.

وأضافت مشالى، أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات الخاصة بالخطوط الهوائية والكابلات البحرية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية مضيفة أنه تم البدء فى مرحلة إعطاء أوامر توريد المهمات و البدء فى تصنيعها.

وقالت مشالى، أنه تم إنهاء أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الارتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025.

يذكر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، يتضمن 3 حزم عبارة عن 300 كيلو متر على نظام DC  للتغلب على اختلاف الجهد فى مصر وفى السعودية 900 كيلو متر، مشيرة إلى أن الحزمة الثانية تشمل إنشاء محطة محولات بدر فى  مصر محطة ومحتطين لدى الجانب السعودي، بينما تشمل الحزمة الثالثة الكابل البحري مناصفة بين الجانبين.
 
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار و800 مليون دولار يتم تقسيمها على الجانبين المصري والسعودى، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى اول مايو 2025 بقدرة 1500 و تشغيل المشروع بالكامل نهاية نفس العام.

الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء



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