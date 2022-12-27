شركة نقل الكهرباء: تركيب قواعد أبراج الربط مع السعودية قبل نهاية العام

كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الجانب المصرى بدأ فى اﻷعمال الميدانية الخاصة بمحطة محولات بدر التى يجرى إنشائها لتنفيذ خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آﻻف ميجا وات بين البلدين .

وأوضحت مشالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تركيب القواعد الخاصة بابراج النقل الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعوديه قبل نهاية العام الحالى، موضحة إنه تم البدء فى أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع أبراج نقل الكهرباء و ذلك بالتزامن مع صب الخرسانات الخاصة بالجانب السعودى.

وأضافت مشالى، أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات الخاصة بالخطوط الهوائية والكابلات البحرية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية مضيفة أنه تم البدء فى مرحلة إعطاء أوامر توريد المهمات و البدء فى تصنيعها.

وقالت مشالى، أنه تم إنهاء أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الارتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025.