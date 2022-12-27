ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء عن مدير عام الطيران المدنى السورى باسم منصور، قوله:"

تقدمت هيئة الطيران المدنى الروسى بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها"، مشيرا إلى أن الحكومة السورية أصدرت إذنا بالموافقة على الأمر فورا .

وأضاف" لقد طلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية ممكنة، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي"، مؤكدا أن سوريا قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية عبر أجوائها .

وأكد المسؤول السورى أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.

