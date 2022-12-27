رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يعلن نتائج مسابقة الطالب المثالى بالجامعة

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، نتيجة مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية، للعام الدراسى 2022 / 2023م، والتى نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، تحت إشراف إيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب، وأسفرت المسابقة عن فوز الطالب عمرو فايز حسن، الطالب بكلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، بالمركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى، فيما فازت الطالبة دينا محمد الأمين، الطالبة بكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، بالمركز الأول بمسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المتنوعة، لدعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد فى الدراسة والتنمية الاجتماعية، وحث باقى الطلاب على التفوق والتميز واكتشاف الموهوبين فى كافة المجالات، الذين يمثلون نموذجًا مثاليًا للطالب الجامعى، فضلًا عن تنمية الوعى الثقافى لدى طلاب الجامعة.

وأكدت إيمان دردير، أن المسابقة السنوية لاختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة لهذا العام تنافس فيها 10 من الطلاب والطالبات، وذلك للفوز بلقب الطالب المثالى على مستوى الجامعة، لتمثيل الجامعة فى المسابقات القومية على مستوى الجمهورية، موضحة أن شروط المسابقة ارتكزت على أن يكون الطالب من المشاركين فى المجالات المتنوعة للأنشطة الطلابية والعمل التطوعى وخدمة المجتمع وأن يكون ممن يمتلكون الثقافة العامة والرؤية الشخصية المتميزة والمهارات اللغوية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للطالب والطالبة الفائزين، بمسابقة الطالب المثالى على مستوى الجامعة، متمنيًا لهما مزيدًا من التقدم والتوفيق، موجها الشكر لجهود لجنة التحكيم ودورها فى اختيار الطلاب المتميزين للمشاركة، وعلى رأسهم الدكتور على العجمى، المعيد بكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، ودور مسئولى إدارة رعاية الطلاب بقيادة إيمان دردير، فى تنظيم المسابقة، والشكر أيضا للمنظمين، وهما طه أبوالحسن، وحسين عبده، مشيداُ بمستوى طلاب الجامعة متمنيا لهم كل التوفيق.